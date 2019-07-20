Икарди отклонил предложение из АПЛ

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Икарди отклонил предложение из АПЛ

"Арсенал" пытался подписать форварда "Интера" Мауро Икарди.

По сведениям Football Italia, аргентинец отклонил предложение "канониров", так как желает продолжить карьеру в "Ювентусе", с которым уже согласовал контракт.

Отмечается, что "Арсенал" готов был включить в сделку Пьера-Эмерика Обамеянга.

Напомним, что в прошлом сезоне у Икарди испортились отношения с руководством "Интера", после чего он был лишен капитанской повязки.

Читайте также: "Наполи" сделал Икарди выгодное предложение по личному контракту. | http://soccernews.ru
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