Икарди отклонил предложение из АПЛ

"Арсенал" пытался подписать форварда "Интера" Мауро Икарди.

По сведениям Football Italia, аргентинец отклонил предложение "канониров", так как желает продолжить карьеру в "Ювентусе", с которым уже согласовал контракт.

Отмечается, что "Арсенал" готов был включить в сделку Пьера-Эмерика Обамеянга.

Напомним, что в прошлом сезоне у Икарди испортились отношения с руководством "Интера", после чего он был лишен капитанской повязки.

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