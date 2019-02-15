Икарди отметился ярким заявлением по поводу лишения капитанской повязки в "Интере"
Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди цитатой из произведения Марка Твена прокомментировал лишение его капитанской повязки.
"Порой лучше держать рот закрытым и казаться дураком, чем что-то сказать и подтвердить это. Марк Твен", - написал Икарди на своем странице в Instagram.
Напомним, что руководство "Интера" отобрало у 25-летнего Икарди капитанскую повязку, так как он никак не комментировал критические слова в адрес клуба со стороны своей жены и агента Ванды Нары. После этого форвард отказался принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Рапидом" (1:0).
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