Икарди ответил "Ньюкаслу" на предложение перейти в английский клуб

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Икарди ответил "Ньюкаслу" на предложение перейти в английский клуб

Фото: инстаграм Мауро Икарди/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди не собирается переходить в "Ньюкасл", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, футболист и его жена Ванда не намерены переезжать из Парижа, так как их все устраивает в столице Франции. Таким образом, переход форварда в другой клуб маловероятен.

В нынешнем сезоне 28-летний Икарди провел за ПСЖ 10 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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