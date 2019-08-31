Икарди подал в суд на "Интер"
Форвард Мауро Икарди подал иск в суд на "Интер".
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, таким образом аргентинец хочет заставить клуб вернуть его в заявку. При этом игрок требует 1,5 миллиона евро в качестве компенсации.
Напомним, что "Интер" пытается продать Икарди этим летом. Интерес к форварду проявляют "Монако" и "Наполи". Однако сам футболист желает продолжить карьеру в "Ювентусе", который еще не делал предложение по его трансферу.
Читайте также: "Интер" хочет продлить контракт с Икарди. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 30 августа
-
Стало известно, за какую сумму ЦСКА сможет выкупить Лукаса Сантоса
-
ПСЖ сделал предложение по трансферу Эриксена
-
Икарди подал в суд на "Интер"
-
"Атлетик" уверенно разобрался с "Реал Сосьедадом"
-
Состав "Зенита" самый дешевый среди участников их группы Лиги Чемпионов
-
Новичок "Барселоны" Фирпо получил травму
-
Оуэн сделал прогноз на победителя Лиги Чемпионов
-
ЦСКА согласовал аренду бразильского хавбека
-
"Болонья" переиграла СПАЛ во втором туре Серии А
-
ПСЖ без Неймара, Мбаппе и Кавани добыл победу над "Метцом"
-
Будущий соперник "Зенита" "РБ Лейпциг" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию"
-
Кьеллини больше не появится на поле в этом году
-
"Севилья" и "Сельта" поделили очки
-
"Зенит" интересуется двумя аргентинцами
-
"Рома" арендовала Смоллинга
-
Месси пропустит матч с "Осасуной"
-
"Крылья Советов" и "Динамо" сыграли вничью в 8-м туре РПЛ
-
Вингер "Эвертона" снова отказался переходить в ЦСКА
-
"Зенит" возьмет в аренду игрока "Порту"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|1
|3
|2
|Лацио
|1
|3
|3
|Наполи
|1
|3
|4
|Аталанта
|1
|3
|5
|Торино
|1
|3
|6
|Брешия
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Дженоа
|1
|1
|10
|Рома
|1
|1
|11
|Болонья
|1
|1
|12
|Хеллас Верона
|1
|1
|13
|Фиорентина
|1
|0
|14
|СПАЛ
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Милан
|1
|0
|18
|Парма
|1
|0
|19
|Сампдория
|1
|0
|20
|Лечче
|1
|0