Икарди подал в суд на "Интер"

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Икарди подал в суд на "Интер"

Форвард Мауро Икарди подал иск в суд на "Интер".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, таким образом аргентинец хочет заставить клуб вернуть его в заявку. При этом игрок требует 1,5 миллиона евро в качестве компенсации.

Напомним, что "Интер" пытается продать Икарди этим летом. Интерес к форварду проявляют "Монако" и "Наполи". Однако сам футболист желает продолжить карьеру в "Ювентусе", который еще не делал предложение по его трансферу.

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