Икарди покинул тренировочный сбор "Интера"

Теги интер миланмауро икарди

Икарди покинул тренировочный сбор "Интера"

Конфликт между "Интером" и форвардом Мауро Икарди продолжает усугубляться.

Как сообщает официальный твиттер миланского клуба, аргентинский бомбардир покинул тренировочный сбор команды в Швейцарии.

Футболист решил вернуться в Италию и готовиться к сезону там.

Напомним, что Икарди не входит в планы нового главного тренера "Интера" Антонио Конте, однако продать его "нерадзурри" пока не удаётся.

Не пропустите: Конте отстранил двух игроков "Интера" от тактических занятий. | http://soccernews.ru
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