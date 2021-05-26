Икарди получил три предложения из Италии

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Икарди получил три предложения из Италии

Фото: инстаграм Мауро Икарди/Автор неизвестен

"Ювентус", "Милан" и "Рома" проявляют интерес к аргентинскому нападающему ПСЖ Мауро Икарди, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. ПСЖ готов расстаться с форвардом, но хочет получить за него 40 миллионов евро.

В завершившемся сезоне 28-летний Икарди за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с французским клубом действует до лета 2024 года.

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