Икарди помог "Интеру" обыграть "Дженоа" (видео голов)

"Интер" обыграл "Дженоа" в гостевом матче чемпионата Италии.

Один из голов забил Мауро Икарди, который участвовал в матче команды впервые с февраля.

"Дженоа" - "Интер" - 0:4 (0:2)

Голы: Гальярдини, 15 - 0:1, Икарди, 40 (с пенальти) - 0:2, Перишич, 54 - 0:3, Гальярдини, 80 - 0:4.

"Дженоа": Раду, Зуканович, Педру Перейра, Пеццелла, Ромеро, Радованович (Маццителли, 82), Стураро (Бесса, 65), Лерагер, Ролон, Санабрия (Бираски, 41), Куаме.

"Интер": Ханданович, Миранда, Асамоа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Наингголан, Брозович (Жоау Мариу, 66), Гальярдини, Перишич, Икарди (Бальде, 80), Политано (Валеро, 74).

"Интер" занимает 3 место в турнирной таблица Серии А, имея в активе 56 очков.

А еще: Икарди забил впервые с февраля в матче с "Дженоа"| http://soccernews.ru