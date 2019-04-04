Икарди помог "Интеру" обыграть "Дженоа" (видео голов)
"Интер" обыграл "Дженоа" в гостевом матче чемпионата Италии.
Один из голов забил Мауро Икарди, который участвовал в матче команды впервые с февраля.
"Дженоа" - "Интер" - 0:4 (0:2)
Голы: Гальярдини, 15 - 0:1, Икарди, 40 (с пенальти) - 0:2, Перишич, 54 - 0:3, Гальярдини, 80 - 0:4.
"Дженоа": Раду, Зуканович, Педру Перейра, Пеццелла, Ромеро, Радованович (Маццителли, 82), Стураро (Бесса, 65), Лерагер, Ролон, Санабрия (Бираски, 41), Куаме.
"Интер": Ханданович, Миранда, Асамоа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Наингголан, Брозович (Жоау Мариу, 66), Гальярдини, Перишич, Икарди (Бальде, 80), Политано (Валеро, 74).
"Интер" занимает 3 место в турнирной таблица Серии А, имея в активе 56 очков.
А еще: Икарди забил впервые с февраля в матче с "Дженоа"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|81
|2
|Наполи
|30
|63
|3
|Интер Милан
|29
|53
|4
|Милан
|30
|52
|5
|Лацио
|28
|48
|6
|Аталанта
|29
|48
|7
|Рома
|29
|47
|8
|Сампдория
|29
|45
|9
|Торино
|29
|45
|10
|Фиорентина
|29
|38
|11
|Парма
|29
|33
|12
|Дженоа
|29
|33
|13
|Кальяри
|30
|33
|14
|Сассуоло
|29
|32
|15
|Удинезе
|29
|29
|16
|СПАЛ
|29
|29
|17
|Эмполи
|30
|28
|18
|Болонья
|29
|27
|19
|Фрозиноне
|29
|17
|20
|Кьево
|29
|11