Икарди попал в скандал из-за возвращения в Италию

Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за ПСЖ, попал в скандал из-за возвращению в Италию, которая является одним из эпицентров пандемии китайского коронавируса.

"Я получил разрешение на возвращение в Италию от правительства. Конечно, мы намерены соблюдать все рекомендации властей и медицинских органов, чтобы не подвергнуть никого риску", - сказал Икарди во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.

В нынешнем сезоне 27-летний Икарди провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Интером" действует до лета 2022 года.

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