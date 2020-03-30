Икарди попал в скандал из-за возвращения в Италию
Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за ПСЖ, попал в скандал из-за возвращению в Италию, которая является одним из эпицентров пандемии китайского коронавируса.
"Я получил разрешение на возвращение в Италию от правительства. Конечно, мы намерены соблюдать все рекомендации властей и медицинских органов, чтобы не подвергнуть никого риску", - сказал Икарди во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.
В нынешнем сезоне 27-летний Икарди провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Интером" действует до лета 2022 года.
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