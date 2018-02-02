Икарди поссорился с женой, Перишичем и Брозовичем

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Икарди поссорился с женой, Перишичем и Брозовичем

Нападающий "Интера" Мауро Икарди поссорился с одноклубниками и женой, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист поругался с хавбеками Иваном Перишичем и Марцело Брозовичем после матча 22-го тура чемпионата Италии против СПАЛа (2:2). Причиной ссоры стало недовольство форварда игрой партнеров. После этого Брозович отписался от Икарди в инстаграме, а Перишич расторг с ним дружбу на фэйсбуке.

Кроме того у него произошел конфликт с женой и агентом Вандой Нарой.

Ранее сообщалось, что 24-летний Икарди может перейти в "Реал" в январе, но трансфер так и не состоялся.

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