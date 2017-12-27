Икарди поставил условие "Реалу"

Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди поставил условие мадридскому "Реалу", который заинтересован в его подписании.

Так, по информации испанской прессы, 24-летний нападающий "нерадзурри" беспокоится из-за того, что в королевском клубе он не будет иметь стабильного места в стартовом составе, так как главный тренер команды Зинедин Зидан известен своей любовью к Кариму Бензема. Поэтому аргентинец сообщил "сливочным", что будет готов перебраться в Мадрид, если те избавятся от бывшего игрока "Лиона".

Напомним, летом Мбаппе контактировал с "Реалом". | soccernews.ru