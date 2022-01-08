Икарди поставил условие "Ювентусу"
Переговоры между "Ювентусом" и нападающим ПСЖ Мауро Икарди продолжаются, пишет La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, футболист и его супруга Ванда Нара сообщили туринскому клубу, что не заинтересованы в варианте с арендой.
28-летний аргентинец хочет иметь гарантии касательно своего будущего, поэтому настаивает на полноценном трансфере.
В текущем сезоне Икарди сыграл за ПСЖ 20 матчей и забил 5 голов. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.
Не пропустите: Лука Тони высказался о возможно трансфере Икарди в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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|26
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|27
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|Хеллас Верона
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|38
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|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
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|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|20
|Брешия
|27
|17