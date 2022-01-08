Икарди поставил условие "Ювентусу"

Фото инстаграм Мауро Икарди

Переговоры между "Ювентусом" и нападающим ПСЖ Мауро Икарди продолжаются, пишет La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, футболист и его супруга Ванда Нара сообщили туринскому клубу, что не заинтересованы в варианте с арендой.

28-летний аргентинец хочет иметь гарантии касательно своего будущего, поэтому настаивает на полноценном трансфере.

В текущем сезоне Икарди сыграл за ПСЖ 20 матчей и забил 5 голов. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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