Икарди поздравил Ванду Нару после обвинений в измене

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди выложил новый пост в инстаграме, посвятив его супруге Ванде Наре.

Футболист поздравил свою жену и агента с днём матери. Это произошло на следующий день после обвинений девушки в адрес аргентинца по поводу измен.

Напомним, что Икарди и Нара состоят в отношениях с 2014 года. У пары есть две общих дочери.

Накануне форвард пропустил тренировку ПСЖ из-за эмоционального расстройства в связи с семейной ссорой.

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