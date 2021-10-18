Икарди поздравил Ванду Нару после обвинений в измене
Фото твиттер ПСЖ
Нападающий ПСЖ Мауро Икарди выложил новый пост в инстаграме, посвятив его супруге Ванде Наре.
Футболист поздравил свою жену и агента с днём матери. Это произошло на следующий день после обвинений девушки в адрес аргентинца по поводу измен.
Напомним, что Икарди и Нара состоят в отношениях с 2014 года. У пары есть две общих дочери.
Накануне форвард пропустил тренировку ПСЖ из-за эмоционального расстройства в связи с семейной ссорой.
Не пропустите: Как выглядит новая девушка Икарди (фото). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Наполи" повторил свой лучший старт в Серии А
-
"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги
-
Бышовец ответил Канчельскису на обвинения в продаже мест в сборной
-
Стив Брюс провёл 1000-й матч в тренерской карьере
-
Аллегри прокомментировал победу "Ювентуса" над "Ромой"
-
Агуэро дебютировал за "Барселону"
-
Икарди поздравил Ванду Нару после обвинений в измене
-
Главные новости дня: 17 октября
-
Успехи ПСЖ и "Марселя", поражение "Монако": результаты 10-го тура Лиги 1
-
Моуринью высказался о поражении "Ромы" в матче с "Ювентусом"
-
"Барселона" может подать в суд на Бартомеу
-
1
"Барселона" одержала волевую победу над "Валенсией"
-
"Ювентус" победил "Рому" Моуринью
-
"Марсель" разгромил "Лорьян" и ворвался в топ-3 Лиги 1
-
В "Байере" отреагировали на интерес "Баварии" к Виртцу
-
Фати впервые сыграл в старте за "Барселону" с ноября 2020 года
-
Неманья Матич может перейти в "Барселону"
-
ПСЖ теряет Паредеса перед матчем ЛЧ с "РБ Лейпциг"
-
"Фиорентина" теряет Кокорина
-
"Манчестер Сити" определился с приоритетной трансферной целью на лето
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13