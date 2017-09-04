Икарди предлагали выступать за сборную Италии

Ванда Нара, жена и агент форварда "Интера" Мауро Икарди, рассказала, что у её супруга были предложения выступать за сборную Италии.

"Тренерский штаб сборной Италии пытался вызвать Мауро. Он получал предложение выступать за "Скуадру Адзурру" два или три раза, но всегда отказывался. Икарди всю жизнь хотел играть только за Аргентину" - цитирует Нару Football Italia.

Напомним, что 24-летний Икарди дебютировал за сборную Аргентины в 2013 году, однако потом почти четыре года его не вызывали в национальную команду из-за конфликта с Макси Лопесом.

Не пропустите: Перес рассматривает вариант с приобретением Икарди. | http://soccernews.ru