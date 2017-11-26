Икарди предпочитает переходу в "Реал" английскую Премьер-Лигу

Теги мауро икардиинтер миланреал мадрид

Икарди предпочитает переходу в "Реал" английскую Премьер-ЛигуФорвард миланского "Интера" Мауро Икарди определился со своим будущим, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний нападающий не планирует переходить в мадридский "Реал", если от того поступит соответствующее предложение, так как приоритетным для себя вариантом продолжения карьеры он видит переезд в английскую Премьер-Лигу.

Напомним, Икарди уже прокомментировал слухи, связывающие его с "Реалом". | soccernews.ru

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Ему виднее.

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