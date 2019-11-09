Икарди принес ПСЖ волевую победу над "Брестом"
В рамках 13-го тура французской Лиги 1 ПСЖ переиграл "Брест".
Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Анжер" на 10 очков.
"Брест" - ПСЖ 1:2
Голы: Ди Мария, 39 - 0:1, Грансир, 72 - 1:1, Икарди, 85 - 1:2
"Брест": Ларсоннер, Бен, Перро, Кастеллетто, Кур, Фоссурье, Диалло, Отре (Грансир, 65), Белькебла, Шарбонье, Кардона (Менди, 78).
ПСЖ: Рико, Курзава, Дагба, Тиаго Силва, Диалло, Верратти (Маркиньос, 80), Гуйе, Ди Мария, Дракслер, Сарабия (Шупо-Мотинг, 80), Кавани (Икарди, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|12
|27
|2
|Анжер
|12
|20
|3
|Бордо
|13
|19
|4
|Нант
|12
|19
|5
|Марсель
|12
|19
|6
|Лилль
|12
|18
|7
|Реймс
|12
|18
|8
|Сент-Этьен
|12
|18
|9
|Брест
|12
|17
|10
|Ницца
|13
|17
|11
|Лион
|12
|16
|12
|Монпелье
|12
|16
|13
|Амьен
|12
|16
|14
|Ренн
|11
|15
|15
|Монако
|12
|15
|16
|Дижон
|12
|12
|17
|Страсбур
|12
|12
|18
|Тулуза
|12
|12
|19
|Метц
|12
|12
|20
|Ним
|11
|11