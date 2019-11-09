Икарди принес ПСЖ волевую победу над "Брестом"

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Икарди принес ПСЖ волевую победу над "Брестом"

В рамках 13-го тура французской Лиги 1 ПСЖ переиграл "Брест".

Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Анжер" на 10 очков.

"Брест" - ПСЖ 1:2

Голы: Ди Мария, 39 - 0:1, Грансир, 72 - 1:1, Икарди, 85 - 1:2

"Брест": Ларсоннер, Бен, Перро, Кастеллетто, Кур, Фоссурье, Диалло, Отре (Грансир, 65), Белькебла, Шарбонье, Кардона (Менди, 78).

ПСЖ: Рико, Курзава, Дагба, Тиаго Силва, Диалло, Верратти (Маркиньос, 80), Гуйе, Ди Мария, Дракслер, Сарабия (Шупо-Мотинг, 80), Кавани (Икарди, 80).

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