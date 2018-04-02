Ведущий форвард миланского "Интера" Мауро Икарди принял решение по своему будущему, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, 25-летний нападающий намерен остаться на "Джузеппе Меацца" и продлить контракт со своим клубом. Переговоры о пролонгации сотрудничества стороны намерены начать ближе к концу текущей недели.

В нынешнем сезоне Икарди забил 24 мяча и сделал 1 результативную передачу в 27 матчах за "Интер".

Напомним, в последних двух матчах "Интер" забил столько же голов, как и в предыдущих десяти поединках. | soccernews.ru