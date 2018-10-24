Икарди - приоритетная цель "Челси" на зимнее трансферное окно
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри зимой планирует приобрести форварда "Интера" Мауро Икарди. Об этом сообщает Daily Mail.
Потенциальную покупку Икарди может осложнить то, что "Интер" не собирается отпускать игрока.
Отступные за Икарди – 110 миллионов евро, однако это условие будет актуально лишь с лета 2019 года. За это время руководство "Интера" планирует продлить контракт с игроком.
Другим вариантом для "Челси" является нападающий "Дженоа" Кшиштоф Пентек. Поляк забил 9 голов в 8 матчах серии А и тем самым привлек внимание английского топ клуба.
Ранее: Икарди стал автором уникального достижения | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Менотти прокомментировал информацию о возвращении Месси в сборную
-
Паредес прибыл в ПСЖ для подписания контракта
-
Неджентльменское поведение. Шесть скандалов сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед»
-
Он встанет и пойдет дальше: отец Неймара мощно высказался о грубой игре против сына
-
Аршавин впервые сыграет за сборную России на Кубке Легенд
Лента новостей
-
Стало известно, какая зарплата будет у Паредеса в ПСЖ
-
"Боруссия" готова продать японского игрока за 2-3 миллиона евро
-
"Валенсия" - "Вилярреал": видеотрансляция матча 21-го тура чемпионата Испании
-
Очень неприятно: Спаллетти прокомментировал возможный уход топ-игрока
-
"Интер" близок к подписанию защитника "Саутгемптона"
-
Не вижу логики: Жорди Альба высказался о возможно возвращении Неймара в "Барселону"
-
"Милан" - "Наполи": ведеотрансляция битвы Гаттузо и Анчелотти
-
2
Менотти прокомментировал информацию о возвращении Месси в сборную
-
Касерес прибыл на медосмотр в "Ювентус"
-
Паредес прибыл в ПСЖ для подписания контракта
-
"Валенсия" продолжает вести переговоры о трансфере игрока "Вест Хэма"
-
"Тоттенхэм" недоволен попытками "Реала" переманить игрока
-
"Интер" планирует расстаться с хорватским полузащитником
-
Хосеп Гвардиола поделился мнением о трансферном рынке
-
"Спартак" отправится на командный ужин с Федуном
-
У меня все замечательно: Ещенко рассказал о ходе восстановления после операции на колене
-
Мы играем с улыбкой: Погба высказался о победном матче против "Арсенала"
-
Аршавин вышел на поле против Катара
-
Неджентльменское поведение. Шесть скандалов сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед»
-
Он встанет и пойдет дальше: отец Неймара мощно высказался о грубой игре против сына
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11