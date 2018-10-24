Икарди - приоритетная цель "Челси" на зимнее трансферное окно

Теги челсимауро икардиинтер милан

Икарди - приоритетная цель "Челси" на зимнее трансферное окно

Главный тренер "Челси"  Маурицио Сарри зимой планирует приобрести форварда "Интера" Мауро Икарди. Об этом сообщает Daily Mail.

Потенциальную покупку Икарди может осложнить то, что "Интер" не собирается отпускать игрока.

Отступные за Икарди – 110 миллионов евро, однако это условие будет актуально лишь с лета 2019 года. За это время руководство "Интера" планирует продлить контракт с игроком.

Другим вариантом для "Челси" является нападающий "Дженоа" Кшиштоф Пентек. Поляк забил 9 голов в 8 матчах серии А и тем самым привлек внимание английского топ клуба.

Ранее: Икарди стал автором уникального достижения | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, какая зарплата будет у Паредеса в ПСЖ

Стало известно, какая зарплата будет у Паредеса в ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов