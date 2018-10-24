Икарди - приоритетная цель "Челси" на зимнее трансферное окно

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри зимой планирует приобрести форварда "Интера" Мауро Икарди. Об этом сообщает Daily Mail.

Потенциальную покупку Икарди может осложнить то, что "Интер" не собирается отпускать игрока.

Отступные за Икарди – 110 миллионов евро, однако это условие будет актуально лишь с лета 2019 года. За это время руководство "Интера" планирует продлить контракт с игроком.

Другим вариантом для "Челси" является нападающий "Дженоа" Кшиштоф Пентек. Поляк забил 9 голов в 8 матчах серии А и тем самым привлек внимание английского топ клуба.

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