Икарди присутствовал на матче с "Сампдорией"
Форвард Мауро Икарди, несмотря на последние разногласия с "Интером", пришел поддержать клуб в матче с "Сампдорией" (2:1).
Аргентинец вместе со своей супругой и агентом Вандой Нарой был замечен на трибунах "Джузеппе Меацца". Отметим, что до перехода в "Интер" аргентинец несколько лет выступал за "Сампдорию".
Напомним, что в середине недели у Икарди забрали капитанскую повязке, а на следующий день он отказался сыграть в матче Лиги Европы против "Рапида".
В этом сезоне Икарди провел 28 игр, в которых отметился 15 забитыми мячами и 3 результативными передачами.
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|Команда
|М
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|1
|Ювентус
|24
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|2
|Наполи
|23
|52
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|Интер Милан
|24
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|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|23
|38
|6
|Аталанта
|24
|38
|7
|Лацио
|24
|38
|8
|Фиорентина
|24
|35
|9
|Торино
|23
|34
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
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|17
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|24
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|18
|Болонья
|23
|18
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|Фрозиноне
|24
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|20
|Кьево
|24
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