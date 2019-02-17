Икарди присутствовал на матче с "Сампдорией"

Форвард Мауро Икарди, несмотря на последние разногласия с "Интером", пришел поддержать клуб в матче с "Сампдорией" (2:1).

Аргентинец вместе со своей супругой и агентом Вандой Нарой был замечен на трибунах "Джузеппе Меацца". Отметим, что до перехода в "Интер" аргентинец несколько лет выступал за "Сампдорию".

Напомним, что в середине недели у Икарди забрали капитанскую повязке, а на следующий день он отказался сыграть в матче Лиги Европы против "Рапида".

В этом сезоне Икарди провел 28 игр, в которых отметился 15 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

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