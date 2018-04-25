Икарди прокомментировал интерес к своей персоне со стороны "Реала" и "Челси"

Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди прокомментировал интерес к своей персоне со стороны мадридского "Реала" и лондонского "Челси".

"Реал" и "Челси" хотят меня подписать? Со своей стороны я остаюсь спокойным, и я сосредоточен только на своих голах, и на том, что касается моего клуба. Мы не можем предсказать будущее... вот почему я живу настоящим моментом и отдаюсь по-максимуму в играх", - цитирует 25-летнего нападающего "нерадзурри".

Напомним, "Интер" принял решение по Канселу. | soccernews.ru