Икарди прокомментировал интерес к своей персоне со стороны "Реала" и "Челси"

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Икарди прокомментировал интерес к своей персоне со стороны "Реала" и "Челси"Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди прокомментировал интерес к своей персоне со стороны мадридского "Реала" и лондонского "Челси".

"Реал" и "Челси" хотят меня подписать? Со своей стороны я остаюсь спокойным, и я сосредоточен только на своих голах, и на том, что касается моего клуба. Мы не можем предсказать будущее... вот почему я живу настоящим моментом и отдаюсь по-максимуму в играх", - цитирует 25-летнего нападающего "нерадзурри".

Напомним, "Интер" принял решение по Канселу. | soccernews.ru

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