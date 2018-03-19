Икарди прокомментировал непопадание в заявку Аргентины на товарищеские матчи

Теги аргентинаинтер миланмауро икарди

Икарди прокомментировал непопадание в заявку Аргентины на товарищеские матчи

Форвард "Интера" Мауро Икарди поделился мнением о своем непопадании в заявку сборной Аргентины на ближайшие товарищеские игры.

"Я разговаривал с Хорхе Сампаоли. И на момент объявления состава уже знал, что меня не будет в заявке. Все просто. Я пропустил четыре игры из-за повреждения. Поэтому тренер прав, сделав выбор в пользу других форвардов" - приводит слова Икарди Football Italia.

Напомним, что Аргентине предстоит сыграть против Италии и Испании.

Читайте также: Икарди стам пятым аргентинцем, забившим 100 голов в Серии А. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 29 75
2 Наполи 29 73
3 Рома 29 59
4 Интер Милан 28 55
5 Лацио 29 54
6 Милан 28 50
7 Аталанта 28 44
8 Сампдория 28 44
9 Фиорентина 28 41
10 Торино 28 36
11 Болонья 29 34
12 Удинезе 28 33
13 Дженоа 28 30
14 Кальяри 28 29
15 Сассуоло 28 27
16 Кьево 28 25
17 СПАЛ 29 25
18 Кротоне 28 24
19 Хеллас Верона 28 22
20 Беневенто 28 10
Полная таблица

топ-5 тегов