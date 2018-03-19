Икарди прокомментировал непопадание в заявку Аргентины на товарищеские матчи
Форвард "Интера" Мауро Икарди поделился мнением о своем непопадании в заявку сборной Аргентины на ближайшие товарищеские игры.
"Я разговаривал с Хорхе Сампаоли. И на момент объявления состава уже знал, что меня не будет в заявке. Все просто. Я пропустил четыре игры из-за повреждения. Поэтому тренер прав, сделав выбор в пользу других форвардов" - приводит слова Икарди Football Italia.
Напомним, что Аргентине предстоит сыграть против Италии и Испании.
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