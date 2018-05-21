Икарди прокомментировал свое будущее

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Икарди прокомментировал свое будущее

Форвард "Интера" Мауро Икарди поделился планами на будущее.

"Я встречусь с руководством клуба. Вместе мы примем лучшее решение. Вы знаете, что я хочу остаться здесь и являюсь фанатом "Интера" №1. Недавно я приобрел новый дом в Милане, это знак" - приводит слова Икарди Football Italia.

Отметим, что действующий контракт Икарди с "нерадзурри" рассчитан до лета 2021 года.

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