Икарди прокомментировал свой переход в ПСЖ
Новичок ПСЖ Мауро Икарди высказался о своём переходе в парижский клуб на правах аренды.
"Благодарю клуб за оказанное доверие. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде пройти как можно дальше во всех турнирах. ПСЖ - международная футбольная сила, которая за последние годы привлекла в свой состав величайших футболистов.
Клуб сейчас на ходу, у него большие амбиции, и я уверен, что здесь есть всё необходимое, чтобы добиваться большего. Я с нетерпением жду возможности сыграть на "Парк де Пренс" - стадионе, который славится своей красотой и страстью", - цитирует аргентинца официальный сайт "красно-синих".
Напомним, что ПСЖ арендовал Икарди до конца сезона с правом последующего выкупа.
В "Интере" нападающий провёл шесть лет и забил 124 гола в 219 матчах.
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