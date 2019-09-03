Икарди прокомментировал свой переход в ПСЖ

Новичок ПСЖ Мауро Икарди высказался о своём переходе в парижский клуб на правах аренды.

"Благодарю клуб за оказанное доверие. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде пройти как можно дальше во всех турнирах. ПСЖ - международная футбольная сила, которая за последние годы привлекла в свой состав величайших футболистов.

Клуб сейчас на ходу, у него большие амбиции, и я уверен, что здесь есть всё необходимое, чтобы добиваться большего. Я с нетерпением жду возможности сыграть на "Парк де Пренс" - стадионе, который славится своей красотой и страстью", - цитирует аргентинца официальный сайт "красно-синих".

Напомним, что ПСЖ арендовал Икарди до конца сезона с правом последующего выкупа.

В "Интере" нападающий провёл шесть лет и забил 124 гола в 219 матчах.

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