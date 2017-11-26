Икарди прокомментировал возможный трансфер в "Реал"

Форвард "Интера" Мауро Икарди поделился мнением о слухах, которые связывают его с "Реалом".

"Если бы мне позвонили из "Реала", то я бы не ответил на звонок. Если они заплатят сумму отступных? Вы же знаете, что я думаю по этому поводу, больше мне нечего сказать" - приводит слова Икарди Sky Sports.

Читайте также: "Интер" хочет продлить Икарди. | http://soccernews.ru