Икарди пропустит ещё один матч "Интера"

Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди пропустит ещё один матч своей команды из-за проблем с коленом.

"Его состояние улучшается, но нам всё равно придётся подождать несколько дней. Надеюсь, что Икарди скоро вернётся", - приводит слова главного тренера "нерадзурри" Лучано Спаллетти официальный твиттер клуба.

Напомним, что в воскресенье, 24 февраля, в 22:30 мск "Интер" в гостях сыграет с "Фиорентиной" в рамках 25-го тура Серии А.

Ранее Икарди пропустил матч с "Сампдорией" в чемпионате и два поединка с "Рапидом" в Лиге Европы. Во всех этих встречах миланцы победили.

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