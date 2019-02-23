Икарди пропустит ещё один матч "Интера"

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Икарди пропустит ещё один матч "Интера"

Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди пропустит ещё один матч своей команды из-за проблем с коленом.

"Его состояние улучшается, но нам всё равно придётся подождать несколько дней. Надеюсь, что Икарди скоро вернётся", - приводит слова главного тренера "нерадзурри" Лучано Спаллетти официальный твиттер клуба.

Напомним, что в воскресенье, 24 февраля, в 22:30 мск "Интер" в гостях сыграет с "Фиорентиной" в рамках 25-го тура Серии А.

Ранее Икарди пропустил матч с "Сампдорией" в чемпионате и два поединка с "Рапидом" в Лиге Европы. Во всех этих встречах миланцы победили.

Не пропустите: "Интер" сделал новое предложение Икарди о продлении контракта. | http://soccernews.ru

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