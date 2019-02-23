Икарди пропустит ещё один матч "Интера"
Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди пропустит ещё один матч своей команды из-за проблем с коленом.
"Его состояние улучшается, но нам всё равно придётся подождать несколько дней. Надеюсь, что Икарди скоро вернётся", - приводит слова главного тренера "нерадзурри" Лучано Спаллетти официальный твиттер клуба.
Напомним, что в воскресенье, 24 февраля, в 22:30 мск "Интер" в гостях сыграет с "Фиорентиной" в рамках 25-го тура Серии А.
Ранее Икарди пропустил матч с "Сампдорией" в чемпионате и два поединка с "Рапидом" в Лиге Европы. Во всех этих встречах миланцы победили.
Не пропустите: "Интер" сделал новое предложение Икарди о продлении контракта. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|24
|53
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|24
|41
|6
|Аталанта
|24
|38
|7
|Лацио
|24
|38
|8
|Фиорентина
|24
|35
|9
|Торино
|24
|35
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|24
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|24
|9