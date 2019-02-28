Икарди пропустит пятый матч "Интера" подряд
Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди не попал в заявку на матч 26-го тура чемпионата Италии против "Кальяри", сообщает официальный твиттер клуба.
Таким образом, форвард пропустит пятый матч подряд за миланский клуб. Ранее он не играл в матчах Лиги Европы с "Рапидом" (1:0, 4:0), а также Серии А с "Сампдорией" (2:1) и "Фиорентиной" (3:3).
Напомним, что 26-летний форвард был лишен капитанской повязки из-за поведения своей жены Ванды Нары во время переговоров о продлении контракта. Его нынешнее соглашение с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|25
|47
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Кальяри
|25
|24
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|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10