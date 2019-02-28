Икарди пропустит пятый матч "Интера" подряд

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Икарди пропустит пятый матч "Интера" подряд
Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди не попал в заявку на матч 26-го тура чемпионата Италии против "Кальяри", сообщает официальный твиттер клуба.

Таким образом, форвард пропустит пятый матч подряд за миланский клуб. Ранее он не играл в матчах Лиги Европы с "Рапидом" (1:0, 4:0), а также Серии А с "Сампдорией" (2:1) и "Фиорентиной" (3:3).

Напомним, что 26-летний форвард был лишен капитанской повязки из-за поведения своей жены Ванды Нары во время переговоров о продлении контракта. Его нынешнее соглашение с клубом действует до лета 2021 года.

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