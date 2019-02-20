Икарди пропустит третий матч "Интера" подряд

Аргентинский нападающий миланского "Интера" Мауро Икарди не сыграет в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Рапидом", который состоится завтра, 21 февраля.

Форвард не попал в заявку на матч. Ранее аргентинец был лишен капитанской повязки из-за поведения своей жены во время переговоров о новом контракте игрока.

Напомним, что 26-летний Икарди уже пропустил первый матч с "Рапидом", а также встречу 24-го тура чемпионата Италии с "Сампдорией" (2:1)

В нынешнем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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