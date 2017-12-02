Икарди рассказал, где он хочет завершить карьеру

Форвард "Интера" Мауро Икарди заявил, что не собирается покидать клуб.

"Хочу остаться в "Интере" до конца своей карьеры, если только меня не вышвырнут" - приводит слова Икарди Football Italia.

Ранее сообщалось, что в услугах Икарди заинтересованы многие европейские гранды.

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