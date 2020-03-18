Икарди решил покинуть ПСЖ и вернуться в Италию

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Икарди решил покинуть ПСЖ и вернуться в Италию

Форвард "Интера" Мауро Икарди не намерен оставаться в ПСЖ по окончании аренды.

По сведениям Calciomercato, аргентинец посоветовавшись со своей женой Вандой Нарой решил покинуть парижан и вернуться в Италию.

Соглашение Икарди с "Интером" действует до 2022 года. В Италии к нему интерес проявляет "Ювентус".

В этом сезоне Икарди провел 31 игру, забил 20 голов и отдал 4 ассиста.

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