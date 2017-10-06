Икарди рискует пропустит матч с Перу

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Икарди рискует пропустит матч с Перу

Форвард "Интера" и сборной Аргентины Мауро Икарди, скорее всего, не поможет своей национальной команде в матче квалификации ЧМ-2018 против Перу.

Главный тренер "альбиселесте" Хорхе Сампаоли сообщил, что 24-летний футболист получил повреждение, информирует Football Italia.

Напомним, что матч Аргентина – Перу состоится сегодня в 02:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бразилия 16 37
2 Уругвай 16 27
3 Колумбия 16 26
4 Перу 16 24
5 Аргентина 16 24
6 Чили 16 23
7 Парагвай 16 21
8 Эквадор 16 20
9 Боливия 16 13
10 Венесуэла 16 8
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