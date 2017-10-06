Икарди рискует пропустит матч с Перу

Форвард "Интера" и сборной Аргентины Мауро Икарди, скорее всего, не поможет своей национальной команде в матче квалификации ЧМ-2018 против Перу.

Главный тренер "альбиселесте" Хорхе Сампаоли сообщил, что 24-летний футболист получил повреждение, информирует Football Italia.

Напомним, что матч Аргентина – Перу состоится сегодня в 02:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru