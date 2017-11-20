Икарди: "С Манчини мы тоже были наверху, а затем резко все пошло не так"

Теги мауро икардиинтер милан

Икарди: "С Манчини мы тоже были наверху, а затем резко все пошло не так"Нападающий "Интера" Мауро Икарди считает, что болельщикам еще рано радоваться лидирующей позиции его команды.

"Это важная победа, это то, что мы обязаны были делать в этом матче. Я воспользовался двумя своими шансами и жалею, что не смог сделать это еще в первом тайме. Да, мое колено после игры за сборную еще болит, но, если я продолжу забивать важные мячи, я смогу все преодолеть.

Мы в лидерах чемпионата? Не забывайте, с Роберто Манчини мы тоже были наверху, а затем резко все пошло не так. Посмотрим в мае, останемся ли мы в лидерах. Наша задача – претендовать на Лигу чемпионов. После ее выполнения я смогу думать о чемпионате мира" , -сказал он. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 13 35
2 Интер Милан 13 33
3 Ювентус 13 31
4 Рома 12 30
5 Лацио 12 28
6 Сампдория 12 26
7 Милан 13 19
8 Торино 13 18
9 Фиорентина 13 17
10 Болонья 13 17
11 Кьево 13 17
12 Аталанта 13 16
13 Кальяри 13 15
14 Удинезе 12 12
15 Кротоне 13 12
16 Сассуоло 13 11
17 СПАЛ 13 10
18 Дженоа 13 9
19 Хеллас Верона 13 6
20 Беневенто 13 0
Полная таблица

топ-5 тегов