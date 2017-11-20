Икарди: "С Манчини мы тоже были наверху, а затем резко все пошло не так"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди считает, что болельщикам еще рано радоваться лидирующей позиции его команды.

"Это важная победа, это то, что мы обязаны были делать в этом матче. Я воспользовался двумя своими шансами и жалею, что не смог сделать это еще в первом тайме. Да, мое колено после игры за сборную еще болит, но, если я продолжу забивать важные мячи, я смогу все преодолеть.

Мы в лидерах чемпионата? Не забывайте, с Роберто Манчини мы тоже были наверху, а затем резко все пошло не так. Посмотрим в мае, останемся ли мы в лидерах. Наша задача – претендовать на Лигу чемпионов. После ее выполнения я смогу думать о чемпионате мира" , -сказал он. | http://soccernews.ru