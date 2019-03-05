Икарди саботирует тренировки "Интера"
Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди саботирует тренировки своей команды, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, аргентинский бомбардир утверждает, что его беспокоит колено, поэтому он не может заниматься.
О своих проблемах со здоровьем нападающий уведомил главного тренера команды Лучано Спаллетти и медицинский штаб.
Ранее СМИ усомнились, что Икарди не играет из-за травмы. Его уход на больничный подозрительно совпал с лишением капитанской повязки и скандалом вокруг этого.
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|М
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|26
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|26
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|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Сампдория
|26
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Парма
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|25
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|26
|10