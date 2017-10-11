Икарди считает Месси лучшим футболистом в истории

Нападающий сборной Аргентины Мауро Икарди после успешного матча против Эквадора, в котором капитан "альбиселесте" Лео Месси сделал хет-трик и принёс победу своей команде, расхвалил капитана.

Икарди не стад мелочиться и заявил, что "Месси - лучший игрок в истории футбола".

Отметим, что от самого Икарди и других форвардов никакой пользу сборная Аргентины давно не получала, а выход на ЧМ-2018 целиком заслуга Месси.

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