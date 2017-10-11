Икарди считает Месси лучшим футболистом в истории

Теги мауро икардилионель мессиаргентина

Икарди считает Месси лучшим футболистом в истории

Нападающий сборной Аргентины Мауро Икарди после успешного матча против Эквадора, в котором капитан "альбиселесте" Лео Месси сделал хет-трик и принёс победу своей команде, расхвалил капитана.

Икарди не стад мелочиться и заявил, что "Месси - лучший игрок в истории футбола".

Отметим, что от самого Икарди и других форвардов никакой пользу сборная Аргентины давно не получала, а выход на ЧМ-2018 целиком заслуга Месси.

Не пропустите: "Барселона" согласовала новые контракты с двумя ключевыми игроками. | soccernews.ru

комментарии
Messi

писец сам Икарди считает меня лучшим игроком. ГДЕ МОЙ ЗОЛОТОЙ МЯЧ???

Ответить
Лошак

Я тебе столько ЗОЛОТЫХ МЯЧЕЙ,сколько у тебя щупалец! Ты же инопланетянин! По одному мячу на щупальце! Или у тебя пружинные шарниры?

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 7 21
2 Севилья 7 16
3 Валенсия 7 15
4 Атлетико Мадрид 7 15
5 Реал Мадрид 7 14
6 Бетис 7 13
7 Леганес 7 11
8 Реал Сосьедад 7 10
9 Вильярреал 7 10
10 Леванте 7 9
11 Сельта Виго 7 8
12 Хетафе 7 8
13 Атлетик Бильбао 7 8
14 Эспаньол 7 8
15 Депортиво Ла-Корунья 7 7
16 Жирона 7 6
17 Лас Пальмас 7 6
18 Эйбар 7 6
19 Алавес 7 3
20 Малага 7 1
Полная таблица

топ-5 тегов