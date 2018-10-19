Икарди сделал важное заявление о своем будущем

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Икарди сделал важное заявление о своем будущем

Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди заявил, что он не собирается покидать клуб.

"Я счастлив в "Интере". Прошлым летом мной интересовались несколько клубов, но я решил остаться. "Интер" - это мой дом и я не мог его покинуть. К тому же, я осуществил свою мечту, выйдя с "Интером" в Лигу Чемпионов.

Что касается нового контракта, то я сомневаюсь в договоренности до Рождества. Впрочем, я верю, что мы придем к согласию", - цитирует Икарди Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне 25-летний Икарди провел за "Интер" 8 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Не пропустите: "Интер" включился в борьбу за "нового Пирло". | http://soccernews.ru

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