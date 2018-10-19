Икарди сделал важное заявление о своем будущем
Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди заявил, что он не собирается покидать клуб.
"Я счастлив в "Интере". Прошлым летом мной интересовались несколько клубов, но я решил остаться. "Интер" - это мой дом и я не мог его покинуть. К тому же, я осуществил свою мечту, выйдя с "Интером" в Лигу Чемпионов.
Что касается нового контракта, то я сомневаюсь в договоренности до Рождества. Впрочем, я верю, что мы придем к согласию", - цитирует Икарди Sky Sport Italia.
В нынешнем сезоне 25-летний Икарди провел за "Интер" 8 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.
Не пропустите: "Интер" включился в борьбу за "нового Пирло". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ростов" высказался о переносе матча Кубка России с "Краснодаром"
-
"Арсенал" предложил "Баварии" громкий обмен игроками
-
Селихов и Зе Луиш пропустили тренировку "Спартака"
-
Моуринью рассказал о забавном случае в "Челси"
-
Директор по маркетингу РПЛ рассказал, как руководство турнира стимулирует клубы на активную работу
Лента новостей
-
"Барселона" - "Леганес": видеотрансляция матча 20-го тура чемпионата Испании
-
"Нант" заинтересован в игроке "Марселя"
-
ПСЖ планирует купить игрока "Наполи" Аллана
-
Пол Скоулз возглавил клуб четвертого дивизиона "Олдхэм"
-
Гвардиола ярко высказался о предстоящих матчах с "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед"
-
"Ростов" высказался о переносе матча Кубка России с "Краснодаром"
-
"Арсенал" предложил "Баварии" громкий обмен игроками
-
Спалетти прокомментировал матч с "Сассуоло"
-
Селихов и Зе Луиш пропустили тренировку "Спартака"
-
Почеттино рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде
-
"Манчестер Сити" нацелился на игрока "Шальке"
-
Сын Веа забил гол в первом матче за "Селтик"
-
"Дженоа" - "Милан": видеотрансляция матча 20-го тура Серии А
-
Кадар высказался о несостоявшимся переходе в "Зенит"
-
Моуринью рассказал о забавном случае в "Челси"
-
"Наполи" - "Лацио": видеотрансляция матча 20-го тура чемпионата Италии
-
"Челси" готов заплатить крупную сумму за Коутинью
-
Девушка дня: Роберта Синополи - очаровательная жена Клаудио Маркизио
-
Солари рассказал о целях "Реала"
-
"Зенит" оформит сделку по переходу Акуньи на следующей неделе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Рома
|20
|33
|5
|Лацио
|19
|32
|6
|Милан
|19
|31
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Торино
|20
|27
|11
|Фиорентина
|19
|26
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8