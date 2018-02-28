Икарди сделал выбор по своему будущему

Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди определился со своим будущим, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям издания, 25-летний нападающий "нерадзурри" планирует сменить клубную прописку по окончанию текущего сезона, если его команда не сможет квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Главными претендентами на аргентинца называются французский ПСЖ и мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне Икарди забил 18 мячей и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах за "Интер".

Напомним, "Интер" нацелился на вингера "Шахтера". | soccernews.ru