Икарди сделал выбор по своему будущему

Теги интер миланмауро икардиреал мадридпсж

Икарди сделал выбор по своему будущемуФорвард миланского "Интера" Мауро Икарди определился со своим будущим, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям издания, 25-летний нападающий "нерадзурри" планирует сменить клубную прописку по окончанию текущего сезона, если его команда не сможет квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Главными претендентами на аргентинца называются французский ПСЖ и мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне Икарди забил 18 мячей и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах за "Интер".

Напомним, "Интер" нацелился на вингера "Шахтера". | soccernews.ru

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