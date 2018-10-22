Икарди сделал заявление после матча "Интер" - "Милан"



Нападающий "Интера" Мауро Икарди прокомментировал победу своей команды над "Миланом" (1:0) в девятом туре чемпионата Италии.

В этой встрече Икарди забил победный гол на 93-й минуте.

"Мы создали много моментов, попали в штангу, затем наш гол отменили. Мы заслужили эту победу. К тому же, гол на 93-й минуте сделал победу еще более приятной.

Нам нужно продолжать побеждать и сделать это привычкой. Посмотрим в конце сезона, чего мы добьемся", - приводит слова Икарди Football Italia.

Благодаря этой победе "Интер" вышел на третье место в турнирной таблице Серии А.

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