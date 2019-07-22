Икарди согласен перейти в "Наполи"



Нападающий "Интера" Мауро Икарди готов перейти в "Наполи" в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, на днях форвард встретится с главным тренером неаполитанского клуба Карло Анчелотти. Вместе с ним на встрече будет присутствовать его жена Ванда Нара, которая выполняет функции агента игрока.

Ранее сообщалось, что "Наполи" предложил Икарди контракт с зарплатой в семь миллионов евро в год. Также игроком интересуется "Ювентус", но "Интер" предпочитает продать его в "Наполи", чтобы не усиливать злейшего соперника.

В прошлом сезоне 26-летний Икарди провел за "Интер" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов.

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