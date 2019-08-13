Икарди согласовал с "Ювентусом" условия личного контракта

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Икарди согласовал с "Ювентусом" условия личного контракта

Нападающий миланского "Интера" Мауро Икарди готов перейти в "Ювентус".

Как сообщает итальянская пресса, 26-летний футболист уже договорился со "старой синьорой" о деталях личного контракта.

Стороны согласовали пятилетний договор с зарплатой 8 миллионов евро в год после вычета налогов плюс бонусы.

"Ювентус" хочет купить аргентинца, но сначала должен расстаться с одним из своих форвардов - Марио Манджукичем или Пауло Дибалой.

Не пропустите: На Икарди появился новый претендент. | http://soccernews.ru
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