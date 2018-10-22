Икарди стал автором уникального достижения

Теги мауро икардимиланинтер милан

Икарди стал автором уникального достижения

Нападающий "Интера" Мауро Икарди благодаря голу в ворота "Милана" во вчерашнем матче девятого тура Серии А стал автором уникального достижения.

Как сообщает Gracenote Live, 25-летний аргентинец - первый игрок "нерадзурри" в истории, забивший пять последних голов своей команды в миланских дерби.  

Также стоит отметить, что у "Милана" такой герой был ещё 50 лет назад - в период с 1964 по 1966 год форвард "россонери" Амарилдо пять раз подряд поражал ворота "Интера" в дерби.  

Не пропустите видеообзор матча "Интер" - "Милан". | http://soccernews.ru

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