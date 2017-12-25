Икарди стал главной трансферной целью "Реала"

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Икарди стал главной трансферной целью "Реала"

"Реал" хочет купить аргентинского нападающего "Интера" Мауро Икарди, сообщает Marca.

По сведениям издания, президент королевского клуба Флорентино Перес остался крайне разочарован игрой нападающего Карима Бензема в матче с "Барселоной" (0:3) и заявил французу, что это было его последнее Эль Класико.

Сделки по продаже Бензема и покупке Икарди могут состояться уже в зимнее трансферное окно. Стоит отметить, что форвард "Интера" не заигран в Лиге Чемпионов, поэтому может помочь "сливочным" в этом турнире.

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