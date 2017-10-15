В матче 8-го тура чемпионата Италии "Интер" обыграл "Милан" со счетом 3:2.

Победу "нерадзурри" принес аргентинский нападающий Мауро Икарди, который забил все три гола своей команды.

Стоит отметить, что 24-летний Икарди стал первым автором хет-трика в миланском дерби с 2012 года.

Тогда три мяча в матче забил также форвард "Интера" Диего Милито.

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