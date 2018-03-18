Икарди стал шестым в списке самых молодых игроков, забившим 100 голов в Серии А

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Икарди стал шестым в списке самых молодых игроков, забившим 100 голов в Серии А

Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди отметился дублем в матче 29-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (3:0, первый тайм).

Первый гол форварда стал для него 100-м в Серии А.

Стоит отметить, что Икарди в возрасте 25 лет и 27 дней стал стал шестым в списке самых молодых игроков, добравшимся.

Раньше Икарди эту отметку достигали: Джузеппе Меацца (23 года и 32 дня), Сильвио Пиола (23 года и 68 дней), Джампьеро Бониперти (23 дня и 193 дня), Феличе Борель (23 года и 307 дней) и Альтафини (24 года и 239 дней).

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