Икарди стал третьим игроком в истории "Интера", который забил не менее 15 голов за сезон четыре года подряд

Теги интер миланмауро икарди

Икарди стал третьим игроком в истории "Интера", который забил не менее 15 голов за сезон четыре года подряд

Нападающий "Интера" Мауро Икарди забил уже 15 голов в этом сезоне.

Стоит отметить, что форвард достигает этой отметке уже в четвертом сезоне подряд.

Ранее подобное достижение из игроков миланского клуба покорялось лишь Стефано Наерсу (1949-53) и Джузеппе Меацце (1930-36).

Не пропустите: Икарди предпочитает переходу в "Реал" английскую Премьер-Лигу. | http://soccernews.ru

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