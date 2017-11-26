Икарди стал третьим игроком в истории "Интера", который забил не менее 15 голов за сезон четыре года подряд

Нападающий "Интера" Мауро Икарди забил уже 15 голов в этом сезоне.

Стоит отметить, что форвард достигает этой отметке уже в четвертом сезоне подряд.

Ранее подобное достижение из игроков миланского клуба покорялось лишь Стефано Наерсу (1949-53) и Джузеппе Меацце (1930-36).

Не пропустите: Икарди предпочитает переходу в "Реал" английскую Премьер-Лигу. | http://soccernews.ru