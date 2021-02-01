Икарди стал жертвой ограбления
Во время матча чемпионата Франции между "Лорьяном" и ПСЖ был ограблен дом нападающего парижан Мауро Икарди.
По информации L'Equipe, злоумышленники вынесли из апартаментов футболиста ювелирные изделия, часы и дорогую одежду. Сумма ущерба оценивается в 400 тысяч евро.
Следы преступления в воскресенье утром обнаружила прислуга аргентинского форварда, сообщив о произошедшем в полицию.
В текущем сезоне 27-летний Икарди забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 10 матчах.
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|Команда
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|О
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|Марсель
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|Лилль
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|28
|41
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|28
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|Монако
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
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|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
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|Брест
|28
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|15
|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
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|18
|Ним
|28
|27
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|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13