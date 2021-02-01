Икарди стал жертвой ограбления

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Икарди стал жертвой ограбления

Во время матча чемпионата Франции между "Лорьяном" и ПСЖ был ограблен дом нападающего парижан Мауро Икарди.

По информации L'Equipe, злоумышленники вынесли из апартаментов футболиста ювелирные изделия, часы и дорогую одежду. Сумма ущерба оценивается в 400 тысяч евро.

Следы преступления в воскресенье утром обнаружила прислуга аргентинского форварда, сообщив о произошедшем в полицию.

В текущем сезоне 27-летний Икарди забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 10 матчах.

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