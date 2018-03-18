Икарди стам пятым аргентинцем, забившим 100 голов в Серии А

Теги интер миланмауро икарди

Икарди стам пятым аргентинцем, забившим 100 голов в Серии А
Нападающий "Интера" Мауро Икарди отметился хет-триком в матче 29-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (4:0, перерыв).

Третий гол стал для форварда 102-м в Серии А. Он стал пятым аргентинцем, который забил не менее 100 мячей в этом турнире.

Ранее подобное удалось Габриэлю Батистуте (184), Эрнану Креспо (153), Абелю Бальбо (117) и Гонсало Игуаину (110).

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Сергей

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