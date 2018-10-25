Икарди: "Так против "Барселоны" играть ни в коем случае нельзя"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди дал оценку игре своей команды в матче против "Барселоны" на групповом этапе Лиги Чемпионов (0:2).

"В первом тайме мы не показали своей лучшей игры, давали сопернику слишком много свободного пространства.Так против "Барселоны" играть ни в коем случае нельзя. После перерыва лучше прессинговали, но в атаке нам не хватало точного последнего паса.

Естественно, я не могу быть доволен, но в Милане мы попробуем исправиться и набрать очки. Мы знали, что нам противостоит великая команда, и все же первый тайм должны были провести намного лучше", - сказал он. | soccernews.ru