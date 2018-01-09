Икарди тайно прошел медобследование в "Реале"

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Икарди тайно прошел медобследование в "Реале"Мадридский "Реал" близок к подписанию форварда миланского "Интера" Мауро Икарди, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 24-летний нападающий "нерадзурри" тайно и успешно уже прошел медобследование в королевском клубе. За аргентинца "сливочные" заплатят порядка 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Икарди забил 18 мячей и сделал 1 результативную передачу в 22 матчах за "Интер".

Напомним, Роналду прокомментировал неудачное выступление "Реала" в этом сезоне. | soccernews.ru

комментарии
Дмитрий

Ого, очень тайно.

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