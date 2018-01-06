Икарди: "У "Интера" пропало желание сражаться до победного конца"

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Икарди: "У "Интера" пропало желание сражаться до победного конца"

Форвард "Интера" Мауро Икарди поделился мнением о матче с "Фиорентиной" (1:1).

"Это неплохой результат, но мне не очень нравится забивать в играх, которые в конечном итоге не заканчиваются победой "Интера". Мы показали далеко не лучшую форму в этом матче. Нам необходимо бороться до самого конца, показывать свой характер, чтобы добиться нужного результата. В конце концов именно этого нам не хватило, а "Фиорентина" сравняла счет.

В этом сезоне мы выиграли достаточно игр, однако за последний месяц у нас появился спад, пропало желание сражаться до победного конца. Мы обязаны преодолеть это и снова начать побеждать" - приводит слова Икарди Football Italia.

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