Икарди установил личный рекорд в Серии А

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Икарди установил личный рекорд в Серии А

Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди забил гол в матче 33-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (3:0, второй тайм).

Этот гол стал для него 25-м в нынешнем сезоне в Серии А.

Таким образом 25-летний Икарди установил личный рекорд результативности в итальянском первенстве. 

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