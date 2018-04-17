Икарди установил личный рекорд в Серии А

Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди забил гол в матче 33-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (3:0, второй тайм).

Этот гол стал для него 25-м в нынешнем сезоне в Серии А.

Таким образом 25-летний Икарди установил личный рекорд результативности в итальянском первенстве.

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