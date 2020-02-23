Икарди устроил скандал перед матчем с "Боруссией" в Лиге Чемпионов

1 Теги мауро икардипсжборуссия дортмундтомас тухель

Икарди устроил скандал перед матчем с "Боруссией" в Лиге Чемпионов
Аргентинский нападающий ПСЖ Мауро Икарди поругался с главным тренером команды Томасом Тухелем перед первым матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с дортмундской "Боруссией" (1:2), сообщает Soccercink.

По сведениям издания, футболист был в бешенстве, когда узнал, что Тухель не поставил его в стартовый состав. Икарди дал выход своему гневу, швырнув на пол несколько стульев. Также он ни с кем не разговаривал во время обратного полета в Париж.

В нынешнем сезоне 27-летний Икарди провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт форварда принадлежит "Интеру", а за ПСЖ он выступает на правах аренды.

Не пропустите: "Челси" собирается вступить в борьбу за Икарди. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Для Тухлого ПСЖ - временный этап,перейдет в другие клубы,возможно, сменит Сетьена и будет также подстраиваться под капризных футболеров.В итоге закончит как Эмери и Анчеллоти,так и не начав.

Ответить

главное

Рамос может пропустить матч с "Барселоной"

Рамос может пропустить матч с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов