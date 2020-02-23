Икарди устроил скандал перед матчем с "Боруссией" в Лиге Чемпионов



Аргентинский нападающий ПСЖ Мауро Икарди поругался с главным тренером команды Томасом Тухелем перед первым матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с дортмундской "Боруссией" (1:2), сообщает Soccercink.

По сведениям издания, футболист был в бешенстве, когда узнал, что Тухель не поставил его в стартовый состав. Икарди дал выход своему гневу, швырнув на пол несколько стульев. Также он ни с кем не разговаривал во время обратного полета в Париж.

В нынешнем сезоне 27-летний Икарди провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт форварда принадлежит "Интеру", а за ПСЖ он выступает на правах аренды.

Не пропустите: "Челси" собирается вступить в борьбу за Икарди. | http://soccernews.ru