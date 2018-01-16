Икарди уступает только Игуаину по числу голов со времени своего дебюта в Серии А

Нападающий "Интера" Мауро Икарди забил 99 голов в Серии А за время своего дебюта в сезоне 2012/13.

Напомним, что 24-летний форвард отличился 10 раз за "Сампдорию" и стал автором 89 мячей за миланский клуб.

Стоит отметить, что больше Икарди с 2012 года в Серии А голов забил лишь нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин (104).

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